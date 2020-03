Coronavirus, il Sindaco di Latina: “Siamo in costante contatto con le autorità competenti”

Latina – Dopo la notizia dell’uomo di Borgo Pogdora positivo al test per il Coronavirus (leggi qui), arriva la dichiarazione del sindaco di Latina, Damiano Coletta, che, in una nota fa sapere: “In relazione alle ultime notizie riguardanti il Coronavirus, il Comune di Latina informa i cittadini di essere in costante contatto con le autorità competenti impegnate nel coordinamento provinciale.

La Prefettura e la Direzione generale della Asl stanno svolgendo tutte le valutazioni del caso e l’Amministrazione è pronta a prendere tutti i provvedimenti che verranno ritenuti necessari, tenendo conto che il quadro è in continua evoluzione.

Nel pomeriggio – conclude Coletta – si terrà in Comune un incontro convocato dal Sindaco Damiano Coletta con i capigruppo per fare il punto della situazione.”

(Il Faro on line)