Coronavirus, nuova ordinanza della Asl di Latina per il potenziamento dei Pronto soccorso

Latina e provincia – Bisogna continuare a potenziare i Pronto soccorso pontini. È questo il fil rouge che ha spinto la Asl di Latina ha emettere una nuova ordinanza in cui si afferma che i punti di assistenza territoriale – di Cisterna, Cori, Sezze, Priverno, Sabaudia, Gaeta e Minturno “continuano a svolgere l’attività dalle 8 alle 20 fino al 6 aprile 2020”.

Sostanzialmente, quindi, la nuova ordinanza della Asl fa seguito a quella già emesso lo scorso 4 marzo (leggi qui), che, come allora, nasce dall’esigenza di fronteggiare nel miglior modo possibile l’emergenza Coronavirus.

Che cosa sono i Pat?

I Pat (ovvero punti di assistenza territoriale) altri non sono che gli ex Punti di primo intervento, riconvertiti il 1 gennaio 2020 come previsto dal decreto 469/2019. Dopo il ricorso al Tar di Roma, che nella sentenza ha dato ragione ai ricorrenti, le nuove strutture assicurerano il servizio in continuità con le funzioni precedentemente svolte dai PPI (leggi qui).

(Il Faro on line)