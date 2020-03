Minturno tra i Comuni pontini più colpiti dal Coronavirus, ecco i provvedimenti del Sindaco

Minturno – A Minturno è “toccato” il primo caso di Coronavirus in provincia di Latina (leggi qui) e, ad oggi, purtroppo, con quattro casi attualmente acclarati è ancora uno dei Comuni più colpiti dal Covid-19, insieme a Latina e Fondi.

Ma se situazione preoccupa molto la comunità minturnese, il Comune sta cercando di attuare strategie di contenimento, a partire dalla sanificazione straordinaria, che partirà tra martedì e mercoledì. E ancora: il Comune ha approvato lo stop al pagamento dei parcheggi, la disattivazione degli autovelox e, infine, l’attivazione dello smart working per i dipendenti comunali.

“È il momento di stare tutti molto attenti. Dai nostri comportamenti di questi giorni – ha fatto sapere il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli – può dipendere l’espansione del virus nella nostra Comunità. Restate a casa, limitate i contatti fisici, se avete dubbi a causa di contatti avuti, con persone positive o in quarantena, isolatevi in quarantena. Non permettiamo al virus di diffondersi tra di noi.”

