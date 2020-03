Primo caso di Coronavirus a Sabaudia, il Sindaco: “Occorre mantenere la calma e rispettare le prescrizioni”

Sabaudia – “Anche un cittadino di Sabaudia è risultato positivo al Covid-19 (leggi qui). La Asl di Latina ha attivato prontamente tutti i protocolli del caso ed è in stretto contatto con la sottoscritta per monitorare la situazione.

Ora più che mai – ha fatto sapere in una nota il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi-, occorre mantenere la calma. Come già detto, le autorità competenti sono già al lavoro per la gestione del paziente e per tutte le eventuali misure da adottare per la famiglia e i possibili contatti intrattenuti dallo stesso nell’ultimo periodo.

Esorto pertanto i cittadini ad evitare di subissare social e gruppi whatsapp con catene e messaggi di allerta. Li invito piuttosto a rispettare alla lettera tutte le prescrizioni governative adottate e a restare in casa, limitando realmente allo stretto necessario le uscite. L’emergenza sanitaria in atto – conclude la nota – è importante e ora ha bussato anche alla porta di Sabaudia”.

(Il Faro on line)