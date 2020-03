Deceduta donna di Cremona: fu il primo caso di Coronavirus in provincia di Latina

Minturno – È deceduta ieri, allo Spallanzani di Roma, la 54enne di Cremona che fu il primo caso positivo di Coronavirus in provincia di Latina (leggi qui). La donna, lo ricordiamo, per Carnevale, si era recata a Minturno a trovare i suoi familiari (messi tutti in isolamento domiciliare anche se risultati negativi ai tamponi effettuati).

La donna è la sesta vittima registrata nella provincia pontina.

(Il Faro on line)