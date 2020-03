Stanziamenti anti-erosione per il litorale romano: ecco il dettaglio per ogni località

Roma – “Lo tsunami Coronavirus si sta abbattendo sull’economia nazionale e laziale con un impatto devastante. Sono quindi felicissima che oggi la giunta regionale abbia approvato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per combattere la forte erosione che ha colpito i Comuni della costa laziale della Provincia di Roma”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che aggiunge: “Le forti mareggiate del mese di novembre hanno acuito una situazione già di per sé drammatica portando la Regione Lazio a decretare lo Stato di Calamità Naturale.

I fondi serviranno a dare una immediata risposta agli operatori economici che hanno subito gravi danni dagli eventi atmosferici, avviando quegli interventi ritenuti urgenti per consentire la ripresa della prossima stagione estiva.

A Fregene sono stai assegnati un milione e centomila euro per la riqualificazione delle scogliere, dei pennelli e per il ripascimento. Al X Municipio andranno circa 3.6 milioni di euro, per i lavori di ripristino della scogliera posta a difesa dell’Idroscalo di Ostia, per la riqualificazione della scogliera sommersa esistente e successivo ripascimento immediatamente a levante del Canale dei Pescatori e di un pennello sommerso. Un milione invece a Santa Marinella.

Un ringraziamento va all’assessore Alesandri, al vicepresidente Leodori, al presidente Zingaretti e tutta la giunta per aver recepito le istanze di un comparto duramente provato”.

(Il Faro online)