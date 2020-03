Erosione a Fregene, Montino: “Ci sono i soldi anche per una diga soffolta”

Fiumicino – “Sono molto soddisfatto per lo stanziamento da parte della Regione Lazio di un milione e 133 mila euro (leggi qui) per la riqualificazione delle scogliere e la realizzazione di pennelli e ripascimento per il nostro litorale duramente colpito dal fenomeno dell’erosione”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Ringrazio vivamente – spiega – il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore ai Lavori pubblici e Tutela del territorio Mauro Alessandri per aver mantenuto l’impegno preso nelle settimane scorse e aver risposto in tempi celeri al nostro appello.

Questi interventi daranno una risposta immediata importante alla critica situazione che sta vivendo quel tratto di nostro litorale fortemente danneggiato dal fenomeno dell’erosione e anche dalle forti mareggiate dello scorso novembre. In un momento particolare, in cui il tessuto economico locale è messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo, permetteranno, una volta che ne saremo usciti, di far ripartire velocemente la stagione balneare, con la fruizione delle nostre spiagge in sicurezza”.

“A questi interventi – conclude Montino – si aggiunge lo stanziamento da parte della Protezione civile regionale di altri due milioni e 400 mila euro per un intervento più strutturale e speriamo definitivo: la realizzazione di una diga soffolta di 1500 metri che metterà in sicurezza il tratto che va da Focene nord fino alla decina di stabilimenti più colpiti dai danni da erosione di Fregene sud”.

