Coronavirus in provincia di Latina, salgono a 163 i positivi

Latina e provincia – Sono 13 i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati in provincia di Latina, per un totale di 163 pazienti positivi. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina. “Di questi 13 nuovi casi positivi – fa sapere l’azienda sanitaria-, 4 sono trattati a domicilio. Si confermano le criticità dei Comuni di Fondi (+3 per 53 casi totali) e Latina (+ 2 per 36 casi totali). Gli altri sono distribuiti nei comuni di Bassiano (2), Aprilia (3), Terracina (2), Cori (1).”

Dei 163 pazienti risultati positivi, sono 142 quelli attualmente in carico. 13 pazienti sono ricoverati presso lo Spallanzani, 6 sono ricoverati la Terapia Intensiva del Goretti, 20 sono presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti, mentre 30 sono presso altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia. Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

Resta nuovamente stabile il numero dei pazienti negativizzati, attualmente 14 (dei quali 5 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio). Sale nuovamente, invece, il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, dai 1862 di ieri, ai 1899 di oggi. Parallelamente 1022 persone hanno terminato il periodo di isolamento. Salgono anche le vittime, ora a quota 7, dopo il decesso dell’anziana di Fondi al San Giovanni di Dio (leggi qui).

Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Al fine di non determinare allarme tra la popolazione, la Asl pontina chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL. Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.

