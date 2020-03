Covid-19, nuovo modulo per l’autocertificazione: ecco il modello

Roma – Come annunciato dal capo della Polizia Franco Gabrielli nella giornata di oggi, 26 marzo, il modulo per l’autocertificazione è cambiato ancora. E include, alla luce del nuovo decreto firmato dal presidente del Consiglio Conte (clicca qui), le voci riguardanti gli eventuali provvedimenti regionali e le nuove sanzioni previste per chi viola le disposizioni governative.

“Ci sono le straordinarie persone che combattono negli ospedali e poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi, chi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che si stanno facendo”, ha commentato il capo della Polizia Gabrielli.

(Il Faro online)