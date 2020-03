Coronas: “Un’altra battaglia per gli inquilini delle case Erp di via Berlinguer”

Fiumicino – “Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle case Erp di via Berlinguer. Dopo estenuanti mesi di lotta per ottenere il diritto alla casa, lotta fatta per lo più in solitaria, senza l’ausilio dell’Amministrazione comunale, oggi si vedono coinvolti – purtroppo come altri – in un caso acclarato di positività al covid-19, con tutto il bagaglio di paure e incertezze che questa situazione si porta dietro”. Lo afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

“Per loro sembra che le battaglie non debbano finire mai. Ma come sono stato loro vicino all’inizio, prima tra i consiglieri a sollevare il problema di via Berlunguer, anche oggi mi senti a loro vicino. Sono in contatto con i loro rappresentanti, e seguirò la vicenda, affinché nulla sia lasciato al caso. E vinta questa battaglia – conclude Coronas -, sarà il momento di concentrarsi sul diritto all’abitazione”.