Coronavirus, quarta vittima a Nettuno: deceduta la “paziente 1”

Nettuno – “Cordoglio per l’intera città di Nettuno. È venuta a mancare la prima donna, una 75enne, contagiata sul territorio comunale dal Coronavirus lo scorso 8 marzo. Si tratta del quarto decesso per Covid-19 in città. L’Amministrazione Comunale tutta esprime le più sentite condoglianze alla famiglia”. Così in una nota il Comune di Nettuno. Secondo l’ultimo bollettino diffuso nella serata di ieri, al momento sono 41 i casi accertati su tutto il territorio comunale (leggi qui).

(Il Faro online)