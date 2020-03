Coronavirus a Pomezia, nessun nuovo caso oggi 31 marzo: aumentano i cittadini guariti

Pomezia – Situazione stabile a Pomezia, dove non si registrano nuovi casi di positivi al Covid-19. I casi accertati, ad oggi, sono 35, di cui 20 in isolamento domiciliare e 5 presso strutture sanitarie, 8 guariti, 2 deceduti. Sono 80 le persone poste in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positive) di cui 54 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Oggi abbiamo osservato un minuto di silenzio in ricordo delle persone che in queste settimane ci hanno lasciato – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – e a sostegno di quanti – medici, infermieri e operatori sanitari – lavorano quotidianamente per salvare vite umane. Soprattutto per loro è necessario continuare a rispettare le prescrizioni del Governo e rimanere a casa”.​

(Il Faro online)