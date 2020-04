Coronavirus, nessun nuovo caso a Pomezia: salgono a 20 i cittadini guariti

Pomezia – Situazione stabile a Pomezia dove non si registrano oggi nuovi casi. Sono 38 i casi positivi a Pomezia, di cui 11 in isolamento domiciliare e 5 presso strutture sanitarie, 20 guariti, 2 deceduti. Sono 47 le persone in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi), di cui 35 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Ricordo alla cittadinanza che nei giorni di Pasqua e Pasquetta tutti i supermercati e gli alimentari saranno chiusi – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Per chi ne avesse necessità, sono disponibili le consegne a domicilio. I controlli saranno ulteriormente intensificati, è importante rimanere a casa”

