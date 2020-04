Litorale romano, quattro decessi da covid19 e 11 nuovi positivi

Ostia – E’ drammatico il bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia da coronavirus della Regione Lazio relativamente alla Asl Roma 3 che si occupa del litorale romano e di due municipi di Roma. Nelle ultime 24 ore, quattro persone sono decedute e si registrano 11 nuovi casi di positività, la maggior parte dei quali provenienti dalla casa per anziani di Acilia.

La nota diffusa dalla Regione Lazio per fare il punto della giornata di oggi 11 aprile, segnala il decesso di quattro pazienti per covid-19. Si tratta di persone tutte in età avanzata e affette da altre patologie. Hanno rispettivamente 79, 81, 89 e 94 anni.

Crescono, poi, i casi provenienti dal cluster della casa di riposo delle Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes di via dei Monti di San Paolo, ad Acilia (leggi qui). Come avevamo segnalato già nel nostro articolo (leggi qui) i casi esplosi nella casa per anziani salgono complessivamente a 28. Le nuove malate trovate positive, insieme ad altri quattro individuati sul territorio nella giornata di ieri, si stanno trasferendo all’Hotel Marriott.

Gli aspetti positivi riguardano 8 pazienti che sono guariti e 1907 persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare.