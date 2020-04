Solidarietà, la donazione di Villa Michele per il centro raccolta di Maccarese

Fiumicino – Prosegue la gara di solidarietà, benedetta in tempi come questo di coronavorus, per l’aiuto solidale sul territorio di Fiumicino. Villa Michele, struttura per anziani a Fiumicino, ha donato una quota in denaro per il centro di raccolta a Maccarese (leggi qui). Un’iniziativa nata dalla collaborazione con l’associazione Insieme con i disabili.

Con questi soldi, sono stati acquistati beni di prima necessità per il confezionamento dei pacchi solidali per le famiglie in difficoltà. Non solo alimenti, ma materiale per la pulizia e l’igiene, personale e della casa.

L’ennesima testimonianza di una comunità territoriale viva e sana, collaborativa e solidale, animata da quei valori di mutuo soccorso che, se vogliamo, rispecchiano quelli dei padri fondatori di Fiumicino, quei bonificatori che condividevano fatiche e successi, aiutandosi l’un l’altro nei momenti di difficoltà, soprattutto nelle malattie.

