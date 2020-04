Il “mister Incredibile” di Minturno torna (finalmente) a casa: Fausto Russo ha battuto il Coronavirus

Minturno – “Mister Incredibile è tornato a casa”. Fausto Russo, 38enne di Minturno, professore e preparatore atletico, la annuncia così la fine della sua odissea con il Coronavirus (leggi qui), durata ben 42 giorni e che l’ha visto entrare entrare nella sala intensiva del Goretti di Latina, ma anche lottare come un leone pur di uscirci e tornare a stare bene.

Lui che, con la sua storia ha fatto il giro del mondo, da circa una ventina di giorni era ricoverato in un albergo del capoluogo pontino insieme ad altri asintomatici non ancora negativizzati. Lui che ha tenuto l’intero Golfo col fiato di sospeso, in attesa di sapere se il loro mister incredibile sarebbe finalmente potuto tornare a casa per la missione più importante di tutte: riabbracciare chi amava.

