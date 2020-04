Terracina, Europa verde scrive al Prefetto di Latina: “In città gravi episodi per il decoro delle istituzioni”

Terracina – Nonostante l’avvento del Coronavirus e della relativa emergenza sanitaria abbia “congelato” le elezioni (leggi qui), comprese quelle comunali che a Terracina avrebbero dovuto tenersi proprio questa primavera, in città il clima sembra proprio quello da campagna elettorale, dove l'”elettricità” regna sovrana.

A quanto pare, stanchi di subire in silenzio i continui attacchi dell’attuale maggioranza (da cui l’attuale sindaco facente funzioni, Roberta Tintari pare non aver mai preso ufficialmente le distanze), gli esponenti di “Europa verde” hanno deciso di passare alla strategia difensiva e, quindi, muniti di carta e penna, hanno scritto al prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, per segnalare i gravi episodi per il decoro delle istituzioni.

“Come forza politica, recentemente costituita, che affonda le sue radici nel volontariato ambientale e sociale – sottolineano da Europa verde -, dopo solo poco più di un mese dalla nostra nascita, abbiamo già dovuto subire inopinati e scomposti attacchi, in un clima di crescente violenza verbale, con toni minacciosi e perfino intimidatori, da parte di esponenti dell’Amministrazione in carica e dei loro sostenitori, per il solo fatto di svolgere la nostra dovuta azione di stimolo verso l’Amministrazione.

Azioni, termini e toni, quelli usati, che denotano una grave mancanza di rispetto per le istituzioni, del tutto fuori luogo nella attuale fase assai critica dell’emergenza Coronavirus. Emergenza che la Città sta vivendo con tanta preoccupazione e spirito di sacrificio e che meriterebbe, per rispetto, ben altri atteggiamenti e senso di responsabilità da parte di chi rappresenta le Istituzioni.”

E ancora, spiegano i due portavoci di Europa Verde, rispettivamente Gabriele Subiaco e Catia Mosa: “Pur avendo, come Europa Verde Terracina, stigmatizzato a più riprese sulla nostra pagina facebook, i comportamenti messi in atto nei nostri confronti, oltraggiosi e lesivi anche dell’esercizio del nostro legittimo diritto di critica e di proposta nei confronti dell’Amministrazione, e pur essendo stati gli episodi in questione diffusamente condannati dalla cittadinanza e da esponenti politici e rappresentanti di associazioni e sindacati, gli stessi non hanno, ad oggi, suscitato alcuna, non solo a nostro, ma a generale avviso, doverosa presa di posizione da parte del Sindaco facente funzioni di Terracina. Un non agire, non accettabile, che ci preoccupa moltissimo e che ci ha spinto a scrivere al Prefetto, per evitare il ripetersi di comportamenti ed episodi analoghi.

Quindi – conclude la nota -, proprio in vista delle elezioni amministrative, che presumibilmente si svolgeranno in autunno anche nella nostra Città, abbiamo ritenuto di chiedere a Sua Eccellenza il Prefetto di Latina che sia garantita una attenta vigilanza sul nostro Comune, affinché sia ripristinato un civile rispetto delle Istituzioni, siano osservate le più elementari regole democratiche e salvaguardata la libertà di tutti i soggetti politici di potersi proporre in un civile confronto democratico, valutando anche altre eventuali soluzioni, di maggior garanzia, per poter meglio gestire sia le contingenze dell’emergenza coronavirus che la fase elettorale nel nostro Comune, ponendo tutte le forze politiche nella medesima condizione.”

