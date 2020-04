Ardea, il vicesindaco Orakian ritira le dimissioni

Ardea – “Ho chiesto all’assessore Morris Orakian di ritirare le proprie dimissioni. Sin dal momento in cui ne sono venuto a conoscenza ho pensato che questa sua decisione fosse dettata dal suo alto senso di responsabilità. Ne ho avuta conferma durante un franco confronto da cui è emerso chiaramente che quel suo gesto era finalizzato a scuotere l’amministrazione tutta a fare quanto più sia possibile per aiutare la cittadinanza di Ardea ad affrontare la difficile emergenza che stiamo vivendo”. Così in una nota il sindaco di Ardea Mario Savarese.

“Giunta e maggioranza – continua Savarese – vorrebbero fare di più per aiutare chi in questo momento ha particolare bisogno di aiuto; è proprio per questo che la squadra non può permettersi di perdere un elemento così prezioso qual è Orakian. Ricevo ora dal vicesindaco, assessore alle politiche sociali, una sua lettera in cui mi annuncia la volontà di ritirare le sue dimissioni“.

“Gliene sono particolarmente grato – conclude il primo cittadino – e sono felice di poter continuare a contare sulla sua grande professionalità e dedizione alla città che gli ha dato i natali. Grazie, Morris e buon lavoro”.

