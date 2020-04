Fiumicino e Ostia X Municipio – Continuano i controlli sulle Rsa e case di riposo nel territorio della Asl Roma 3: si stanno eseguendo, infatti, tamponi sia nella struttura di Fiumicino, Villa Carla che alla Merry House di Acilia.

Tra gli ospiti di Villa Carla a Fiumicino è risultata positiva al Covid-19 una donna 83enne che nelle ultime settimane aveva eseguito numerosi test, tutti con esito negativo: attualmente è ricoverata all’ospedale Grassi con un sintomatologia lieve.

Foto 2 di 2



Si attende invece la conferma di una sospetta positività per un operatore sanitario della medesima struttura.

Villa Carla era già dalla scorsa settimana nella rete dei controlli a tappeto effettuati dalla Regione Lazio nelle Rsa e nelle strutture socio-assistenziali private accreditate in ogni distretto sanitario regionale (leggi qui)

Controlli preventivi per evitare focolai di coronavirus come accaduto in altre città d’Italia: sono infatti 482 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio del Lazio.