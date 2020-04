Coronavirus a Fiumicino, i chiarimenti della Rsa Villa Carla

Fiumicino – In un’ottica di trasparenza rispetto alla gestione dell’epidemia da coronavirus, la Rsa Villa Carla di Fiumicino rende noto che al 29 aprile 2020, non sono presenti in struttura casi accertati di positività al virus in oggetto.

I tamponi effettuati dalla Asl su tutti i dipendenti in data 20 e 22 aprile hanno dato esito positivo per 2 dipendenti asintomatici, al momento non dedicati all’assistenza diretta dei pazienti, che sono stati prontamente allontanati ponendo in essere tutti i protocolli previsti dalla normativa di riferimento.

Inoltre i tamponi effettuati il giorno 23 aprile sugli ospiti hanno rilevato un solo caso positivo immediatamente trasferito tramite 118 in ottemperanza all’ordinanza regionale n. 34 del 18 aprile 2020.

