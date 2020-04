Ostia, incendia le auto per truffare la sua assicurazione e sviare i sospetti

Ostia – La Polizia ha risolto in caso in poche ore: il piromane che la scorsa notte ha dato fuoco alle auto in via Aristide Carabelli, lo ha fatto per truffare la sua assicurazione. E, per non farsi scoprire, ha incendiato oltre la sua anche altre due vetture di ignari automobilisti.

Ha confessato l’uomo che la notte scorsa ha dato fuoco a tre vetture nel parcheggio di via Aristiche Carabelli (leggi qui). Si tratta di E.V. di 29 anni, impiegato statale, proprietario della Ford Fiesta. Gli agenti del commissariato Lido, agli ordini del primo dirigente Eugenio Ferraro, lo hanno contattato nell’immediatezza dell’evento e il giovane è caduto più volte in contraddizione. Il testimone che aveva notato una persona aggirarsi tra le macchine in sosta prima dell’incendio, ha riferito poi che la descrizione fisica si adattava alla figura di E.V.

Alla fine il 29enne ha reso ampia e dettagliata confessione, facendo ritrovare anche la tanica di benzina usata per il triplice incendio: era in un cassonetto nei pressi del fattaccio.

Il reo confesso ha specificato che ha commesso il gesto per interrompere il finanziamento dell’auto e riscuotere il premio assicurativo. Sul perchè abbia dato fuoco non solo alla sua auto ma anche alle altre due vicine ha risposto semplicemente: “Volevo evitare sospetti sulla mia persona e far credere che si fosse di un piromane senza motivo“.

Il 29enne non ha precedenti di polizia e anche per questo il magistrato di turno non ha disposto il suo arresto ma una denuncia a piede libero per procurato allarme, tentata truffa e danneggiamento aggravato.

Il video è tratto da una pagina pubblica di facebook.