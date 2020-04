San Felice si prepara alla fase 2: arrivano le mascherine con il logo del Comune

San Felice Circeo – Anche San Felice Circeo si prepara alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus. E lo fa con una buona notizia: alla casa di riposo “Fiordalisi” (dove era inizialmente ricoverato il 97enne poi deceduto a causa della Covid-19 leggi qui) non si sono registrati altri casi di positività e, ora, grazie, alla professionalità dei suoi operatori, potrà tornare alla “normalità”, ovviamente, sempre nel rispetto delle norme dettate dalla situazione che stiamo vivendo.

Una buona notizia che arriva direttamente dal sindaco di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni, che, pur di aggiornare i suoi concittadini si è “piegato” alla tecnologia e ha reso note alcune novità tramite videconferenza.

“Nel nostro Borgo, la situazione circa il Coronavirus è abbastanza tranquilla. Siamo rimasti fermi a 3 casi, se si esclude il “giallo” sul possibile quarto caso.” Un “giallo”, quello a cui fa riferimento Schiboni che si riferisce ad alcune comunicazioni ricevute, che rilevavano un nuovo caso nel paese, ma che la Asl di Latina, chiamata in causa, ha fatto sapere di non aver registrato.

Il Primo cittadino ha poi approfittato della videoconferenza per augurare nuovamente una pronta guarigione all’operatrice ricoverata al Goretti di Latina e ha rinnovato le sue condoglianze alla famiglia dell’anziano che, purtroppo, non è riuscito a sconfiggere questo nemico invisibile.

“La notizia che i contagi nel nostro Borgo si siano fermati è un dato incoraggiante – ha affermato il Sindaco -, ma questo non deve indurci ad abbassare la guardia. L’emergenza non è ancora finita.”

Schiboni annuncia: “Arrivano le mascherine made in San Felice Circeo”

Dopo aver fatto il punto sulla situazione dei contagi, il Primo cittadino è passato ad annunciare un’importante novità: la distribuzione delle mascherine, tra cui spiccano quelle “da passeggio” (come le ha definite lo stesso Schiboni) con sopra il logo del Comune.

“Ringrazio i consiglieri Monia Di Cosimo e Marco Di Prospero per il lavoro svolto. Ringrazio anche Maurizio Possumato e il Circeo fishing club per le donazioni che abbiamo ricevuto. Un lavoro svolto in poco tempo, ma che permetterà a tutta la cittadinanza di non rimanere sprovvista di dispositivi di protezione individuale.”

Il Comune, infatti, ha messo a punto un piano per distribuire le mascherine a tutta la cittadinanza. All’interno delle macchinette già in uso per la distribuzione dei sacchi per la nettezza urbana, saranno inserite delle buste con all’interno 3 mascherine. Le mascherine saranno distribuite per nucleo familiare. Ogni busta ne conterrà 3.

“Per ritirare la bustina con le mascherine, basterà recarsi presso la macchinetta più vicina con la tessera giù in uso. La busta potrà essere ritirata ogni 15 giorni. Per coloro che, per qualche ragione, invece, non dovessero già trovarsi in possesso della tessera, basterà recarsi nella sede della Protezione civile con la documentazione necessaria (documento di riconoscimento più delega del proprietario della casa), dove, poi, stesso in giornata verrà loro consegnata.

Ora – ha concluso il Primo cittadino – non ci resta che attendere l’avvio della fase 2 dell’emergenza. Con la speranza di poter dare il via alla stagione balneare, fondamentale per il Pil del nostro amato Borgo.”

La mappa delle macchinette

Dove sono collocate le macchinette per il ritiro delle mascherine? 5 sono già attive e si trovano: piazzale San Francesco (centro storico), piazzale Kennedy, piazza Italo Gemini, via delle Sirene e via Matteotti (Borgo Montenegro). Un’altra macchinetta, infine, sta per essere installata nei pressi di piazza Norberto Campioni.

