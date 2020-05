Severini: “Al fianco del Comitato di quartiere per i diritti di Parco Leonardo”

Fiumicino – “Il grido d’aiuto che arriva da Parlo Leonardo (leggi qui) non può essere ignorato. Negli anni abbiamo sentito promesse su promesse, abbiamo visto firmare protocolli e convenzioni, sentir parlare di città dello sport, di rotonde, di cavalcavia… senza arrivare mai ad un vero punto di svolta. A parlare è Roberto Severini capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Il rimpallo di responsabilità tra costruttore e Comune per alcuni versi, tra Comune e Ferrovie per altri – prosegue Severini – è diventato stucchevole. La realtà è che la sicurezza a Parco Leonardo non è garantita; e non parlo solo di criminalità, ma anche di viabilità e pedoni; la verità è che la pista ciclabile promessa non è mai arrivata, a fronte di investimenti in tal senso su tutto il territorio comunale; la verità è che i servizi promessi, i parchi, i giardini, i centri sportivi, il centro anziani, il presidio di polizia municipale sono rimasti per lo più sulla carta.

Parco Leonardo non è un centro commerciale, è un quartiere e come tale deve avere l’appoggio del comune di Fiumicino, soprattutto in senso programmatico.

Non possiamo accettare che un punto così ben concepito diventi al contempo periferia di Roma e periferia di Fiumicino. Non solo non lo meritano i residenti, ma è uno spreco per l’intera comunità locale. Mi batterò in Consiglio comunale affinché le richieste del Comitato di quartiere vengano prese in considerazione e passino dalla fase delle promesse a quella operativa”.