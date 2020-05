Virginia Raggi ci ripensa: “Aperte le pinete di Ostia dal 4 maggio”

Roma – Contrordine: le pinete di Ostia, ovvero Castelfusano e Acque Rosse, da lunedì 4 maggio possono essere aperte al pubblico. La sindaca Virginia Raggi ha annullato l’ordinanza del giorno prima che ne vietava l’accesso fino al 17 maggio.

Il Comune di Roma ha pubblicato l’ordinanza 89/20 del 3 maggio che annulla la 88/20 del giorno prima. Come ha denunciato ilfaroonline, il precedente provvedimento discriminava i residenti di Ostia da quelli del resto di Roma dove, da domani, viene consentito l’accesso in parchi e ville per passeggiate e attività sportiva individuale.

L’assessore municipale all’ambiente Ieva aveva ammesso l’errore e il Campidoglio ha provveduto a correggere il tiro. Valgono anche per Castelfusano e Acque Rosse le regole che disciplinano l’attività nel resto del verde pubblico di Roma: niente aggregazioni, moduli giochi interdetti, no ai pic-nic.