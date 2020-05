Covid-19 a Fiumicino: ancora 26 i positivi ma aumentano le sorveglianze attive

Fiumicino – “Poco fa la Asl Roma 3 mi ha comunicato il bollettino aggiornato ad oggi sulla situazione dei contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento le persone positive al coronavirus che vivono a Fiumicino sono 26 – spiega il sindaco – mentre sono 31 quelle in sorveglianza attiva“. Ieri le persone in sorveglianza attiva erano 28 (leggi qui).

“Sono giorni di intenso lavoro in cui, con un confronto costante con i rappresentanti delle categorie imprenditoriali e produttive della città – conclude il sindaco –, stiamo valutando le misure migliori da intraprendere per le attività che non sono ancora ripartite e che, in base all’evoluzione dei dati sanitari potrebbero riprendere a lavorare a breve. Naturalmente, la priorità è garantire la sicurezza degli operatori e delle persone perché deve essere chiaro che la pandemia non è conclusa. Dobbiamo essere cauti e procedere per piccoli passi”.

