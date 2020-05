Minturno – La vicenda delle discariche abusive su tutto il territorio del comune di Minturno – in particolare in località Vaglio a Scauri Vecchia (rifiuti di varia natura in quantità industriale) e località Via San Reparata ove esiste da tempo una mini discarica di lastre di eternit materiale che, come è noto, è a base del cancerogeno amianto – sembra procedere per il meglio.

L’assessore alla nettezza urbana ed all’ambiente cui è stata notificato un esposto orale presentato alla Benemerita in quel di Scauri da un cittadino minturnese, ha sortito i suoi effetti. L’assessore Pietro Nicandro D’Acunto, infatti, ha annunciato “di aver disposto la rimozione di quanto presente” nei due siti succitati; non solo, ma “di aver anche disposto anche la verifica di altre tre località, presenti sul suolo comunale minturnese”.

Foto 3 di 4







Probabile che l’assessore alluda a zone come Gnignano e “glio atto degli morti” ovvero “il luogo dei morti”. La zona di Gnignano, ad esser precisi e per chi non conoscesse lo stato dei luoghi, è una località al confine col territorio del comune di Formia negli immediati pressi del rio Capodacqua.

La “zona del luogo dei morti” è invece quel tratto di costa minturnese che va dalle falde Monte d’Argento alla sponda destra del fiume Garigliano. Zone ambedue tristemente famose per essere luogo di continui abbandoni abusivi che inutili cartelli, annuncianti la presenza di telecamere, non hanno mai impedito. Ci auguriamo che questa sia la volta buona.

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno