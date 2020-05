Il benessere della pelle passa anche dall’interno. Un’alimentazione equilibrata è importante per avere un incarnato sano, elastico e luminoso tanto quanto utilizzare i giusti cosmetici per prendersene cura. Come esistono prodotti per la beauty routine del viso specifici per ogni tipo di pelle, ci sono cibi che meglio di altri possono rispondere alle esigenze dell’epidermide. E poiché la pelle grassa del viso presenta determinate caratteristiche, è facile capire quando iniziare a prestare maggiore attenzione a cosa si mangia. Nello specifico, se si assiste a un’iperproduzione di sebo che fa apparire la cute più oleosa del normale, soprattutto nella zona T del volto (fronte, naso e mento), ma anche ruvida con punti neri o bianchi, allora significa che vanno adottati alcuni importanti accorgimenti.

I cibi che portano a un’eccessiva produzione di sebo

Foto 2 di 2



Talvolta si sottovalutano gli effetti della dieta sulla cute, ignorando che alcuni alimenti possono influire negativamente sul suo aspetto semplicemente perché poco adatti alle sue caratteristiche e alle esigenze specifiche. Evitare l’assunzione di alcuni cibi può quindi rivelarsi utile al fine di diminuire la produzione di sebo. A tavola va limitata l’assunzione di alimenti ricchi di carboidrati, come dolci e cereali raffinati. Infatti, poiché alzano l’indice glicemico nel sangue, questi cibi sono responsabili di segnali ormonali che possono causare infiammazioni e quindi l’ipersecrezione delle ghiandole sebacee. Sono sconsigliati anche caffè, té e altri cibi eccitanti. Anche gli alimenti ricchi di grassi, come formaggi e insaccati, e gli alcolici vanno evitati perché comportano un sovraccarico di lavoro per il fegato e possono comprometterne il funzionamento.

L’alimentazione più indicata per chi ha la pelle grassa

Se alcuni cibi sono nemici della pelle grassa, ne esistono altri che aiutano a contenere la produzione eccessiva di sebo, facendo apparire la pelle grassa più bella e più sana. La dieta ideale per chi ha la pelle grassa è ricca di ortaggi: verdura e frutta, sia fresca che secca, garantiscono l’apporto di acqua, vitamine e fibre necessarie per disintossicare l’organismo e far risplendere la pelle. Il limone, ad esempio, svolge un’azione antibatterica e depurativa anche sulla cute del viso. La pectina contenuta nelle mele è un vero toccasana per la pelle grassa, così come le mandorle e le noci brasiliane, che sono ricche di selenio. I cereali integrali sono da preferire a quelli bianchi perché diminuiscono l’innalzamento dei livelli glicemici nel sangue. Le proteine del pesce, soprattutto se ricco di Omega 3, sono da preferire a quelle della carne, mentre le carni bianche, come il pollo e il tacchino, sono più indicate rispetto a quelle rosse, che risultano più pesanti da digerire. Un altro alimento consigliato è lo yogurt, un probiotico naturale benefico per l’organismo, in grado anche di contrastare la pelle grassa agevolando la digestione e la regolarità intestinale.

Chi ha la pelle grassa, ora sa come deve comportarsi a tavola per evitare di aggravare il problema e cercare al contempo di porvi rimedio. Essere belli fuori significa soprattutto stare bene dentro