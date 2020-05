Calcaterra: “Ad Aranova resta da risolvere il problema di via Raulich”

Fiumicino – “Le cinque nuove linee di trasporto pubblico locale, attive da oggi (leggi qui), danno una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e completano la copertura dell’intero territorio comunale”. Lo dichiara il consigliere comunale Stefano Calcaterra.

“In particolare la linea 15, la seconda linea su Aranova, collegherà finalmente questa località con la Stazione di Palidoro, passando per Granaretto, risolvendo molti problemi di mobilità dei residenti verso la stazione ferroviaria più vicina. Sappiamo che resta un problema irrisolto, il passaggio dell’autobus su via Raulich, dovuto a questioni di spazi e conformazione della strada, che richiederebbero interventi strutturali in area tra l’altro densamente popolata.

Sono certo che gli assessorati competenti si attiveranno per risolvere definitivamente anche questa problematica e fare così un ulteriore passo avanti nel trasporto pubblico locale in questo quadrante del nostro territorio”.

