Presidio di Polizia a Parco Leonardo, Coronas: “Abbiamo vinto una battaglia”

Fiumicino – “Finalmente i cittadini di Parco Leonardo potranno sentirsi un po’ più al sicuro. Stando a quanto annunciato dall’Amministrazione comunale, infatti, i lavori per il nuovo presidio di Polizia Locale nel quartiere sarebbero in partenza (leggi qui): un’ottima notizia per noi che, da sempre, ci battiamo per garantire la sicurezza in una delle zone più a rischio criminalità del territorio”, si legge in una nota diffusa da Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Già all’inizio del mese – spiega Coronas – avevamo presentato un’interrogazione formale per chiedere di rimettere la questione Parco Leonardo al centro del dibattito politico: al quartiere, infatti, mancano ancora molti dei servizi che sono stati promessi negli anni. Ma oggi, con l’avvio dei lavori nei locali che ospiteranno il presidio di Polizia, possiamo dire di aver vinto una prima, importante battaglia per la tutela dei cittadini”, conclude.

