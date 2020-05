Spazi pubblici e aree verdi di Fiumicino, Aremi replica a Petrillo

Fiumicino – “Abbiamo appreso dai giornali che il consigliere di maggioranza Angelo Petrillo, chiede e propone un ripensamento sugli spazi pubblici e le aree verdi (leggi qui), specificando come quest’ultimi possano essere opportunità per il territorio”.

E’ quanto dichiara Daniele Aremi, del Comitato di Quartiere Parco Leonardo – Progetti giovani, che aggiunge: “Da un esponente della maggioranza non ci aspettiamo proposte raccontate ai giornali, ma argomentazioni precise e fattive verso il sindaco, portando a termine azioni concrete senza raccontare le storie che nessuno vuole più ascoltare.

Come Comitato e in particolare con il Gruppo di lavoro sulle aree verdi, abbiamo presentato ben due progetti, uno su un’area verde da convertire a campetto e un altro che riguarda la creazione (il cui locale è già pronto) di un centro polifunzionale per i giovani del quartiere e non solo.

Ricordiamo inoltre all’amministrazione di ultimare i processi per l’apertura del centro anziani. In conclusione speriamo che queste non rimangano solo parole al vento ma che si passi all’attuazione di certi progetti”.

