L’ospedale del Golfo diventa realtà? Le reazioni della politica

Formia – Era nell’aria già da un po’, ma ora che lo studio di fattibilità è stato ufficialmente presentato dall’Asl di Latina (leggi qui), la realizzazione dell’ospedale del Golfo sembra davvero realtà, sembra più di un sogno bellissimo ma impossibile.

Sull’argomento non sono mancate le reazioni della politica, che ha voluto esprimere, a seconda dei casi, paura, timori e anche qualche proposta per migliorare ulteriormente quelle che saranno le condizioni di partenza del progetto.

Simeone: “Progetto di grande spessore. Verrà presentato anche in Commissione sanità della Regione”

Il primo a intervenire sulla questione è stato Giuseppe Simeone, capigruppo di FI in Regione, oltre che presidente della Commissione sanità alla Pisana, che ha fatto sapere: “Ben 1435 metri dedicati al Pronto Soccorso, 1530 metri quadrati per l’Intensivo e la Rianimazione, 930 metri quadrati per la Medicina d’Urgenza, 770 metri quadrati per la Psichiatria, 1015 metri quadrati per la Chirurgia ambulatoriale, 1125 per l’area operatoria, 385 metri quadrati per il T.I.P.O., 485 metri quadrati per i servizi degenze, 1510 metri quadrati per la diagnostica per immagini. Oltre agli altri 48.000 metri quadrati per tutti gli altri servizi, degenze per i reparti, day hospital, day week, ambulatori, studi medici. Questo sarà il nuovo ospedale per tutti gli utenti delle città di golfo di Gaeta.”

E ancora: “Ho assistito alla suggestiva presentazione dello studio di fattibilità dell’ospedale del Golfo. Si tratta di un progetto di notevole spessore e di dimensioni eccezionali, dal momento che la superficie dell’ospedale sarà di 58.000 metri quadrati, a fronte di un volume pari a 260.000 mc e di un’area complessiva del lotto pari a 109.000 metri quadrati. Si tratta di un intervento dal costo di circa 85 milioni di euro. Il plesso arriverà a contenere fino a 253 posti letto.

Un’opera di importanza strategica per tutte le città del golfo di Gaeta. Non vi è dubbio – prosegue Simeone – che siamo di fronte ad uno studio di fattibilità importante, ma purtroppo non esente da alcuni rilievi. Devo infatti constatare che ben 4 erano le criticità già esistenti nel 2007 ,quando l’Asl di Latina fece uno primo studio di fattibilità. Criticità che sono rimaste tali a distanza di 13 anni.

Mi riferisco: 1) alla viabilità d’ingresso, 2) alla presenza di un depuratore, 3) al centro di raccolta rifiuti comunale, 4) all’esistenza di rumori originati soprattutto dalla linea ferroviaria Roma-Napoli e dalle strade statali Variante 7 Appia Formia – Garigliano sul lato Nord e Viarante 7 Appia sul lato Sud.

A mio parere servono maggiori garanzie, perché, allo stato attuale, non posso non esprimere delle riserve su questo progetto. Occorre avere la certezza assoluta che le criticità vengano effettivamente rimosse.

Ad ogni modo – conclude Simeone – siamo davanti ad un momento estremamente importante, tanto che c’è da parte mia l’intenzione di convocare la commissione Sanità della Regione Lazio, e chiederò all’Asl di Latina di intervenire in tale sede per presentare il progetto a tutti i componenti dell’organismo che mi onoro di presiedere”.

Il Pd di Formia: “L’ospedale del Golfo prende forma. Indotto economico importante per il territorio”

A intervenire sul tema sono stati anche i democratici di Formia che, in una nota, fanno sapere: “Il Policlinico del Golfo prende forma e nei prossimi anni sarà una realtà fondamentale per il sud della regione. Salute e non solo, infatti, l’indotto economico per il territorio sarà davvero importante!”

Poi, i democratici formiani concludono sottolineando l’importanza del lavoro portato avanti dalla propria ala politica. “Un lavoro – spiegano – che ha pagato, anche quando siamo stati i soli a ribadirne l’importanza, e di cui beneficerà tutta la città.”

