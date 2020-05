Minturno – Purtroppo, e ci duole ammetterlo, Minturno, questo nostro mai abbastanza amato splendido paese, non finirà mai di stupirci in senso negativo mentre ci gratifica il fatto che, grazie al nostro impegno giornalistico ed ecologistico, siamo diventati punto di riferimento per numerosi nostri concittadini che continuano a prediligere noi alle autorità competenti per segnalare fatti di cronaca e di degrado paesaggistico a dir poco allucinanti.

In ordine di tempo, ed in modo non anonimo, un giovane imprenditore locale, che ben conosciamo personalmente, ci ha segnalato con una mail – a cui ha allegato le numerose istantanee che potete, si fa per dire, gustare – una grossa discarica in zona levante a Marina di Minturno – la località è meglio conosciuta nel nostro comune come “atto degli morti” ovvero “luogo dei morti”.

E natura morta sarà davvero, se il degrado continuerà ad inquinare l’ambiente: plastica, calcinacci, materiale di risulta di lavori edilizi. C’è di tutto, e tutto altamente inquinante e dannoso per l’ambiente. Una vera e propria aggressione alla Natura, alla quale qualcuno dovrà far fronte.