Nuovo polo scolastico a Mola, il commento della dirigente scolastica

Formia – Nei giorni scorsi, è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica relativa alla costruzione del nuovo polo scolastico a Mola, che comprenderà la nuova costruzione della scuola media “Pollione” e della nuova palestra dei plessi “De Amicis” e “Pollione” (leggi qui).

Un progetto che la dirigente scolastica del circolo didattico, Annunziata Marciano, ha accolto con soddisfazione commentando: “Apprezziamo il lavoro svolto dai tecnici preposti. Rinnovo il mio grazie di cuore a tutti coloro

che hanno creduto nella nostra proposta, al personale della scuola, alle famiglie, ai commercianti del rione Mola, ai cittadini di Formia, considerato che l’idea sia stata accolta pienamente nella migliore tra le proposte configurate e sostenute la scorsa estate.

Si tratta – spiega la Marciano – di un investimento concreto che dà valore all’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”, agli studenti, alle famiglie, al contesto di vita. Siamo felici che il Sindaco, nella dialettica, ha saputo cogliere gli aspetti più rilevanti di quanto abbiamo proposto.

Il nuovo Istituto mantiene radici e collocazione di cui si avvantaggerà tutto il territorio, valorizzando nuovi spazi e nuove strutture di cui fruiranno i cittadini. Sotto il profilo dei tempi e della logistica – conclude la nota – ci è stato confermato che non ci saranno disagi per gli studenti, in quanto, fino a conclusione dei lavori, gli studenti continueranno a frequentare nell’attuale struttura e lo spostamento degli stessi sarà effettuato nella nuova struttura che sorgerà sull’area adiacente alla Scuola De Amicis, con accessi autonomi, solo a conclusione completa dei lavori. Si prevede che i lavori saranno attuati e completati nell’arco di due anni.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia