Ostia, in manette gli attentatori del cognato di Roberto Spada

Ostia – Sono considerati i mandanti e gli esecutori materiali della gambizzazione di Paolo Ascani, 51 anni, cognato di Roberto Spada. E sarebbero i rivali del clan Spada per il controllo malavitoso del litorale romano.

In meno di un mese, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, grazie ad un’efficace e tempestiva attività d’indagine, hanno identificato i componenti del “gruppo di fuoco” che lo scorso 20 aprile gambizzarono Paolo Ascani (leggi qui), cognato di Roberto Spada, in via Antonio Forni di Ostia, e dalle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 25 maggio, stanno notificando un’ordinanza che dispone la loro la custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, con l’accusa di tentato omicidio.

Il fatto di sangue si colloca nelle dinamiche di “riposizionamento” dei gruppi malavitosi lidensi sullo “scacchiere criminale” di Ostia. Il 20 aprile Paolo Ascani si presentò al Pronto soccorso di Ostia con una ferita d’arma da fuoco ad una gamba, denunciato da essere stato raggiunto dal proiettile mentre si trovava in strada, in via Antonio Forni. Ad accompagnarlo all’ospedale sarebbe stata la sorella, moglie di Roberto Spada.