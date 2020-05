Ostia, notti brave: spedizione punitiva a piazza Tor San Michele

Ostia – Urla disumane, ragazzi che corrono, un gruppo di loro che si avventa su due giovani massacrandoli di botte. Vanno in scena le notti brave e la movida violenta di Ostia.

Aggressione d’impronta fascista stasera in piazza Tor San Michele, zona della movida sfrenata di Ostia. Non si esclude che la spedizione punitiva abbia riguardato due partecipanti del sit-in antifascista di via delle Baleniere di oggi pomeriggio.

Tutto è successo molto in fretta intorno alle 20,30, quando un gruppo di sei-sette giovani vestiti tutti di nero ha aggredito verbalmente un paio di ragazzi che si trovavano in via Rutilio Namaziano.

Gli aggrediti hanno tentato la fuga scappando in piazza Tor San Michele e da qui in via San Pier Damiani dove sono stati acciuffati e presi a calci e pugni.

All’arrivo di due volanti della Polizia gli aggressori si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.