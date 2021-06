Ostia, “risse fra bande e lanci di bottiglie”: notte di paura in piazza Tor San Michele

Ostia – “Ieri notte scene da guerriglia urbana in piazza Tor San Michele e nelle vie limitrofe. Bande di giovani si sono affrontati verso l’una di notte, nonostante il coprifuoco, con lanci di bottiglie di vetro, risse e urla. Soltanto l’arrivo delle volanti, a cui va il nostro ringraziamento, ha evitato il peggio, ma così non si può più andare avanti”. A denunciarlo in una nota è il Comitato di Quartiere Lido Centro.

“Ci appelliamo alle forze dell’ordine affinché ripristinino con urgenza il presidio notturno fisso come avvenuto lo scorso anno grazie alla lettera firmata da oltre trecento residenti che chiedono sicurezza e tutela per la quiete notturna contro gli effetti della movida, in un quadrante abitato da tantissimi anziani e persone con disabilità”, spiegano i cittadini.

“La situazione sta degenerando, tutte le mattine tappeti di vetro ricoprono i marciapiedi. I residenti da anni sono vittime di questa situazione esplosiva che, come la scorsa estate, è arrivata anche al danneggiamento di una ventina di auto da parte di queste bande che mettono a repentaglio la vita e la serenità delle famiglie”, concludono.

