Azione Fiumicino: “Al Marchiafava i miracoli progettati non bastano”

Fiumicino – “Pensare di adeguare le strutture e per il benessere dei ragazzi è il minimo che sono chiamate a fare le amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Meloni e Sannino (leggi qui) vogliamo solo ricordare loro che le opere si inaugurano una volta terminate e non sulla fiducia”.

Così in una nota Massimiliano Catini e Giovanna Onorati di Azione Fiumicino.

“Per quanto riguarda la scuola Marchiafava i lavori come hanno detto saranno completati, per ora però non possono vendere la pelle dell’orso e per quanto riguarda gli accessi ricordiamo che la scuola è un edificio pubblico a cui hanno accesso in molti che possono vedere se ci sono miglioramenti o se invece si spacciano bugie per dati di fatto”.

