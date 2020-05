Ladispoli, Lazzeri: “Bene l’anticipo dei saldi, aiuterà i commercianti”

Ladispoli – E’ stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale del Lazio la legge che permette le vendite promozionali prima dell’avvio dei saldi di agosto (leggi qui).

“La ripartenza dopo la chiusura forzata per molte attività non è facile, questa misura adottata dal Consiglio regionale – spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio e Attività Produttive – potrà dimostrarsi molto utile, per far ripartire il commercio nella Fase 2, facendo incrociare la domanda dei cittadini con l’offerta dei commercianti”.

