Edizione Speciale – Politiche sociali e Terzo settore, l’evoluzione ai tempi del Covid

Siamo appena usciti da un periodo di chiusura totale del Paese, conseguente ai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid.

Un periodo che ha messo a dura prova l’economia, il mondo del lavoro, della scuola e della stessa vita democratica. Ma più di tutti, è stato messo a dura prova il sistema di risposta alla crescente domanda di aiuto, da parte di chi si è trovato improvvisamente catapultato nella condizione di disagio economico e, non solo.

L’emergenza sanitaria ci ha messo di fronte ad una sfida altrettanto drammatica che è quella dell’emergenza sociale, a cui è necessario dare risposte efficaci ed immediate.

Sono due i settori che più di tutti hanno avuto ed avranno un ruolo vitale nel rispondere a questa fase di allarme sociale: da una parte quello istituzionale delle Regioni e dall’altra quello dell’impresa sociale e del volontariato, il cosiddetto Terzo Settore.

Cosa è stato fatto durante la prima fase dell’emergenza sanitaria e, soprattutto, come si costruisce un welfare di comunità in epoca covid-19 saranno i temi centrali dell’Edizione Speciale i cui protagonisti saranno Alessandra Troncarelli, assessore alle politiche sociali della Regione Lazio e Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore.

Ma saranno tanti altri gli argomenti: la cabina di regia tra Regione Lazio, Comuni e Terzo Settore; la distribuzione dei beni alimentari, delle mascherine e delle varie forme di sostegno economico; i provvedimenti che dovranno accompagnare chi si è ritrovato improvvisamente a rischio povertà a ritornare alla normalità; che verranno affrontati nel corso del programma, condotto da Angelo Perfetti e Vincenzo Taurino, che si avvarranno anche dei suggerimenti e delle riflessioni del pubblico che seguirà in diretta la trasmissione.

Tutto questo nel prossimo appuntamento dell’Edizione Speciale del Faro online, che andrà in onda il 1 giugno alle ore 18:00 e che si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata.

Clicca qui per seguire la diretta dell’Edizione Speciale

“Radio Faro Tv” è una nuova sfida, che si aggiunge alle molteplici iniziative che “Il Faro” ha messo in campo nell’ultimo anno per raccontare, dare voce ed essere al servizio delle comunità e delle città del Litorale Laziale. Clicca qui per accedere al palinsesto

(Il Faro online)