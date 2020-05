Nettuno, ultraleggero precipita dopo il decollo e prende fuoco: due morti

Nettuno – Momenti di paura questa mattina sul litorale romano, quando un ultraleggero è caduto a Nettuno, vicino Roma, nei pressi di via Avezzano. Secondo quanto si è appreso, a bordo c’erano due persone che sono decedute. Sul posto i carabinieri di Anzio e Nettuno e diverse squadre dei vigili del fuoco. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l’aereo sarebbe caduto dopo il decollo e ha preso fuoco. Da chiarire le cause dell’incidente.

Sono in corso indagini per stabilire le identità delle due persone che, questa mattina, sono decollate dall’area di volo Crazy Fly a Nettuno con un aereo privato. Nessuno li conosceva anche perchè per decollare non hanno dovuto dare documenti. Pare però che, nessuno dei due fosse il proprietario del velivolo. Circa 30 secondi dopo il decollo, testimoni hanno sentito che il motore dell’ultraleggero perdeva colpi e, circa un chilometro dopo c’è stato lo schianto con il relativo incendio che non ha lasciato speranze di sopravvivenza ai due. Si ipotizza, che a causare la tragedia sia stato un guasto meccanico. Le fiamme divampate, oltre a propagarsi alla vegetazione del luogo dell’impatto, hanno letteralmente distrutto il velivolo e carbonizzato i corpi. I carabinieri della compagnia di Anzio stanno tentando di risalire alle identità delle due persone di cui non si conosce neanche età e sesso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno