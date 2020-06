Ardea – I cassonetti per la raccolta degli abiti usati si trasformano in discariche abusive. È quello che è successo, in particolare, al contenitore di fronte alla chiesa San Gaetano da Thiene, ad Ardea, nel quartiere Nuova Florida. La situazione è stata segnalata da numerosi cittadini che la domenica vanno a messa o escono dalla parrocchia.

“È una situazione indecorosa ed è squalificante per un servizio di sorveglianza, di pulizia e di controllo che dovrebbe fare il Comune stesso tramite l’Igiene Urbana, gli addetti alla raccolta degli abiti usati e la Polizia Locale per garantire il controllo sugli stessi cassonetti. Non viene mai fermato nessuno e gli abiti restano a terra per giorni” denunciano sdegnati alcuni cittadini.

Foto 2 di 2



Da oltre due anni la società Igiene Urbana ha stipulato una convenzione con “Humana Italia”, che gestisce il servizio di raccolta abiti. “Questa zona è la più transitata – aggiungono i cittadini -, anche dai consiglieri di opposizione e dall’Amministrazione in generale, inoltre uno di questi cassonetti, nelle stesse condizioni, si trova anche a pochi metri dal comando della Municipale, che non sembra però far provvedere alla rimozione di questo scempio”.

