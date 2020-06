Covid, emergenza sociale: la nuova programmazione politica e finanziaria del X Municipio

Radio Faro Tv – Amministrare un Municipio, come quello di Ostia, con la complessità demografica, urbanistica e sociale di una grande Città è sempre stato un impegno importante per qualsiasi amministrazione si sia succeduta al Palazzo del Governatorato.

L’emergenza sanitaria prima e, subito dopo quella sociale, negli ultimi tre mesi hanno messo a dura prova l’attuale amministrazione del X Municipio e letteralmente sconvolto un tessuto economico, imprenditoriale e occupazionale che proprio in questi mesi si preparava ad affrontare la sua stagione migliore.

Altrettanto è successo per i servizi territoriali socio-assistenziali messi di fronte ad un’improvvisa crescita delle richieste di aiuto e, allo stesso tempo, costretti a fronteggiare nuove tipologie di utenza.

I provvedimenti per arginare le conseguenze dell’emergenza sanitaria e la riformulazione della programmazione politica e finanziaria, per rispondere ai cambiamenti provocati dall’emergenza sociale, saranno i temi centrali della nuova tappa della trasmissione “Ponte di Comando”, con cui “Il Faro online” sta incontrando gli amministratori delle Città della costa laziale.

Protagonista della puntata del 3 giugno sarà l’Amministrazione del X Municipio di Ostia, con la presidente Giuliana Di Pillo e l’assessora alle politiche sociali ed educative, Germana Paoletti.

Ma saranno tanti e diversi gli argomenti che verranno affrontati nel corso del programma, condotto dal direttore responsabile Angelo Perfetti, con la partecipazione del sociologo e direttore editoriale Vincenzo Taurino, che daranno spazio anche alle domande del pubblico che seguirà in diretta la trasmissione.

La risposta solidale della comunità e della società civile con il mercato solidale; l’incognita della nuova stagione balneare; la gestione delle spiagge libere di Roma; il potenziamento del trasporto pubblico e la sicurezza del territorio saranno gli ingredienti della videointervista del prossimo appuntamento del programma “Ponte di Comando” del Faro online, che andrà in onda il 3 giugno alle ore 18:00 e che si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata.

