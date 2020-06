Fiumicino, discarica aperta ma solo su prenotazione

Fiumicino – “La discarica di via di Pesce Luna e’ chiusa. Mi sono recato per conferire molta carta e mi è stato detto che non potevo, in quanto chiusa a causa del coronavirus e che avrei potuto avere informazioni circa la sua riapertura consultando Il Faro online. Cosa che ho fatto, inoltre mi avvertivano che la riapertura sarebbe stata imminente. Telefonando mi era stata riferita la stessa cosa”.

Questa la lettera firmata arrivata alla redazione de Il Faro online. Attualmente – come è stato confermato dal Comune di Fiumicino – la discarica di via del Pesce Luna è aperta su appuntamento, da lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 14, telefonando da numero fisso all’ 800 020 661 e da numero cellulare allo 066522920.

Per ulteriori dettagli sull’apertura dei centri di raccolta rifiuti cliccare qui.