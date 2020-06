Fiumicino, Fortini: “Subito un tavolo di lavoro sulla situazione di taxi e Ncc”

Fiumicino – “Come Presidente della Commissione Lavoro è mia intenzione riaprire un confronto con i vari rappresentanti delle categorie taxi e Ncc. In un momento delicato come questo, tutti noi dobbiamo fare uno sforzo per affrontare un percorso che deve avere come primo obiettivo la crescita dell’occupazione”, si legge in una nota diffusa da Armando Fortini, presidente della Commissione Sociale e Lavoro di Fiumicino.

“Per raggiungere questo obiettivo chiedo, a tutti coloro che saranno presenti al tavolo di lavoro, di affrontare il confronto con spirito di collaborazione, partecipazione e ripartire con proposte e idee. Un confronto – spiega Fortini – che deve partire da due basi: il Comune di Fiumicino ha un numero di licenze e autorizzazioni inferiori a quello che gli spetta di diritto e che l’ultima modifica al regolamento comunale è stata inserita ben 13 anni fa. Per questo motivo, ritengo importante che al tavolo del lavoro sia presente, oltre la Commissione Lavoro, anche la Commissione Attività Produttive”.

“Un confronto – continua – che non può e non deve limitarsi a parlare solo del nuovo regolamento e tariffe, ma deve affrontare il cambiamento del mercato inerente il trasporto pubblico non di linea. Contatterò il Presidente della Commissione Attività Produttive per decidere la prima data utile per convocare i rappresentanti delle categorie ed avviare un percorso comune per arrivare in tempi brevi, ad avere un nuovo regolamento che possa portare nuove assunzioni e miglioramento dell’attuale servizio”, conclude Fortini.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino