Moria di pesci nel Tevere, De Vecchis interroga il Governo

Roma – “Da qualche giorno sono state rinvenute lungo il fiume Tevere, dal centro della città di Roma fino alla zona portuale del Comune di Fiumicino, numerose carcasse di pesci, e non si tratta di un fenomeno isolato: nel 2017 un grave episodio di simile portata è stato registrato nella stessa zona, portando le carcasse dei pesci fino alle spiagge del litorale di Fiumicino, suscitando grande impressione e allarme nella cittadinanza”. E’ con queste parole che William De Vecchis, senatore della Lega, chiede spiegazioni ai Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Salute su quanto stia accadendo nel Tevere, dove sono stati rinvenuti molti pesci morti.

“Da sempre i fiumi sono tra gli ecosistemi più fragili e delicati che risentono rapidamente di alterazioni e squilibri lungo tutto il loro corso, dalla sorgente fino al mare – continua De Vecchis -. La moria di pesci è un fenomeno importante quale campanello di allarme di problemi ambientali e sanitari in corso anche gravi, e quindi necessita di essere investigato in maniera opportuna e approfondita, al fine di comprenderne le cause e di individuare una rapida e definitiva soluzione. E’ fondamentale agire tempestivamente per arginare il problema rilevato, evitando conseguenze gravi e irreversibili all’ecosistema e alla salute dei cittadini, e per ripristinare un buono stato di salute dell’ambiente interessato”.

Per questo, il senatore De Vecchis chiede di sapere “quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di fare chiarezza sulle cause del fenomeno e sugli effettivi rischi per la salute pubblica e per l’ambiente, e come intendano agire per riportare al più presto la situazione alla normalità”.

