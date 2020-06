Al tempo del coronavirus torna attuale più che mai la causa della flat tax

Nel prossimo weekend il Comitato Flat Tax Lazio torna tra i cittadini con i suoi banchetti di informazione e sostegno alla grande sfida di una riforma fiscale che vada nella direzione della semplificazione degli adempimenti formali verso il Fisco.

“Un’aliquota chiara e dei sistemi di deduzione equi per le famiglie – ha dichiarato il coordinatore regionale del Comitato Flat Tax Daniele Pinna in un comunicato – famiglie intese come fornitori di lavoro dipendente, autonomo e soprattutto imprenditoriale: ciò rappresenta, con la crisi epocale conseguente agli effetti economici dell’epidemia da coronavirus, l’unica via percorribile per uscire dall’empasse fatto di recessione, sfiducia, paura per il futuro” . Riprendono dunque dopo il lockdown le attività sul territorio, fatte dai tanti sostenitori ed aderenti al Comitato, che spiegheranno le ragioni della flat tax, ragioni oggi più che mai attuali.

Il giornale si scusa per aver pubblicato un comunicato non aderente a questo ufficiale, che riproponiamo in versione integrale.