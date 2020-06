Grande affluenza di persone ai banchetti questo fine settimana per parlare di Flat tax

Una due giorni affollata di cittadini ai banchetti promossi dal Comitato flat fax del Lazio tenutasi questo fine settimana in diverse località del litorale laziale (leggi qui).

Siamo molto soddisfatti della partecipazione di pubblico – ha commentato il coordinatore regionale Daniele Pinna – a conferma che il tema è sentito, soprattutto tra le categorie più colpite dalla crisi economica come commercianti, artigiani, lavoratori autonomi. Ora più che mai – ha concluso Pinna – il nostro impegno sarà forte per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere il governo ad adottare le nostre idee nella direzione della semplificazione, dell’equità contributiva, della riduzione del carico fiscale, della fiducia.

Un particolare ringraziamento – conclude – ai coordinatori delle varie zone in cui si sono tenuti i banchetti, come sempre hanno dimostrato dedizione, impegno e passione per la Politica”.