Fiumicino – Non ce l’ha fatta la volpe investita domenica scorsa in viale Maria, a Maccarese (leggi qui). Purtroppo, a dispetto delle condizioni che in un primo momento sembravano poter far pensare al meglio, nei giorni successivi al ricovero le condizioni della volpe si sono aggravate,

Le fratture multiple agli arti posteriori hanno provocato un peggioramento delle condizioni generali, fino alla morte.

Foto 2 di 2



Il soccorso, effettuato dai volontari dell’associazione di protezione civile Nuovo Domani, è stato comunque importantissimo, non solo per il segno di civiltà nell’aiutare un animale in grave difficoltà, ma anche perché ha consentito alla volpe di poter finire in suoi giorni curata e sedata, risparmiandole così le atroci sofferenze delle ultime ore.

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino