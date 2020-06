Fiumicino, il contrammiraglio Leone saluta i militari della Capitaneria di Porto di Roma

Fiumicino – Il contrammiraglio Vincenzo Leone ha incontrato oggi, 18 giugno, le donne e gli uomini, militari e civili, della Guardia Costiera di Roma per rivolgere un saluto in vista della sua imminente cessione del Comando della Direzione Marittima del Lazio.

Accolto dal capo del Compartimento Marittimo di Roma, il capitano di Vascello Antonio D’Amore, l’Ammiraglio ha ringraziato personalmente tutto il personale per il lavoro svolto nei quasi suoi tre anni di Comando regionale, esprimendo il suo apprezzamento per l’impegno diuturno nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali che la Guardia Costiera di Roma svolge a favore della collettività marittima.

In occasione della visita, il contrammiraglio Leone ha incontrato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, al quale ha espresso parole di ringraziamento per la reciproca e sinergica collaborazione istituzionale.

