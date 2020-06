Fiumicino, riaprono anche i centri estivi per i bambini fino a tre anni

Fiumicino – Come previsto dal Dpcm dell’11 giugno, a Fiumicino riaprono anche i centri estivi per i bambini compresi fra gli zero e i tre anni. Ad annunciarlo è l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Le attività, come per la fascia dai 3 anni in su – spiega Calicchio –, devono rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione sanitaria dei contagi da Covid-19. I progetti sono sottoposti ad approvazione del Comune tramite una apposita commissione. La documentazione deve essere presentata all’area Politiche sociali e scolastiche alla seguente pec: protocollo.generale@pec.comune.fiumicimo.rm.it. I centri estivi già autorizzati che vogliano accogliere anche la fascia di età che va dai 0-3 anni dovranno presentare documentazione integrativa sempre mezzo Pec al protocollo generale”, conclude.

